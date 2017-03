Es wurde bereits darüber spekuliert, jetzt ist es offiziell: Volvo, LeShop.ch und die Post haben sich zusammengeschlossen, um Online-Bestellungen direkt in den eigenen Kofferraum zu liefern. «Tütenschleppen und Schlangenstehen gehören damit vielleicht schon bald der Vergangenheit an», sagt Dominique Locher, Geschäftsführer von LeShop.ch.

Im Moment gibt es 6500 Volvos in der Schweiz, die auf dieses System Zugriff haben, Ende Jahr sollen es 10 000 sein. «Wir haben uns für eine übersichtliche Zahl entschieden. Denn das Projekt steckt noch in den Kinderschuhen und es geht vorerst darum, Erfahrungen zu sammeln», erklärt Locher.

Durch eine Registrierung bei der Website des Autoherstellers können Besitzer neuer Volvo-Modelle den Zugang zu ihrem Kofferraum an eine Drittperson weitergeben. Gibt man auf LeShop.ch eine Bestellung auf, kann man die Lebensmittel in den eigenen Kofferraum liefern lassen. Zu diesem Zweck muss der Kunde auf einer Karte einzeichnen, wo der Wagen am Tag der Lieferung stehen wird.