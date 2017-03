Schlanke, junge Frauen in wallenden Kleidern räkeln sich auf den Instagram-Bildern der Lifestyle-Zigaretten-Marke «Ainoha». In der Hand halten sie einen Stick in matten, frischen Farben. Ferienfeeling kommt auf, wenn man sich durch die Bilder klickt, auf denen gutaussehende Menschen die bunten Stängel qualmen. Über 22’000 Leute folgen dem Account.