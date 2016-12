Die US-Präsidentschaftswahl wurde in den Beiträgen der weltweit 1,79 Milliarden Nutzer am häufigsten erwähnt, wie der Internet-Konzern am Donnerstag mitteilte.

Die Krise in Brasilien, die in der Amtsenthebung von Präsidentin Dilma Rousseff gipfelte, war demnach das zweitwichtigste Thema, gefolgt vom Siegeszug des Handyspiels Pokémon Go.

Auch die nach mehreren Fällen von tödlicher Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA gestartete Initiative "Black Lives Matter" (Das Leben von Schwarzen zählt) stiess auf grosses Interesse auf Facebook, ebenso die Wahl des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte.

Weiter hinten auf der Liste der wichtigsten Themen folgten laut Facebook die Olympischen Spiele in Rio, der Brexit, der Super Bowl sowie der Tod des britischen Rockstars David Bowie und des US-Boxers Muhammad Ali.

Zum erfolgreichsten Live-Video kürte Facebook die Aufnahmen einer Frau aus Texas, die mit einer Maske der Star-Wars-Figur Chewbacca hysterisch lachend in ihrem Auto sitzt. Das Video "Chewbacca Mom" wurde mehr als 160 Millionen Mal angeklickt.