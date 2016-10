Auch in Taschen oder Koffern sei der Transport der Handys im Luftverkehr verboten, teilte das US-Verkehrsministerium am Freitag mit. Bei Verstössen könnten Reisende bestraft oder die Smartphones beschlagnahmt werden. Die Sicherheit an Bord stehe an erster Stelle.

Am Dienstag hatte Samsung bereits erklärt, das Note 7 werde vom Markt genommen. Zuvor waren einige der erst im August auf den Markt gekommenen Geräte in Brand geraten. Samsung hatte daraufhin einen Austausch der bis dahin ausgelieferten Handys auf den Weg gebracht. Allerdings hatte kurz darauf auch ein bereits getauschtes Gerät in einem Flugzeug Feuer gefangen.

Daraufhin hatte Samsung das Aus für das Gerät beschlossen, das nun in den USA auch nicht mehr mit an Bord genommen werden darf. Ursache für die Brände sollen defekte Akkus sein.