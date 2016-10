Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 6,4 Prozent auf 1,184 Milliarden Franken.

Gewinnzahlen gab Givaudan in der Mitteilung vom Montag nicht bekannt. Hingegen kommuniziert das Unternehmen einen Wechsel an der Spitze: Jürg Witmer will sein Amt als Verwaltungsratspräsident abgeben. Er plant den Rückzug auf kommenden März. Witmer soll durch den Vizepräsidenten Calvin Grieder ersetzt werden.

Auch Finanzchef Matthias Währen gibt seinen Posten ab und wird durch Tom Hallam ersetzt.