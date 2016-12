Man kennt das aus dem Alltag: Man verschenkt einen Jumpsuit, der nicht passt, ein Buch, das der Beschenkte schon besitzt oder gelesen hat oder eine Pralinenbox, obwohl derjenige gerade eine Diät macht. Fossile Brennstoffe werden verbrannt, Bäume gefällt, Arbeitsstunden verbraucht, um ein nichtgewolltes Geschenk zu produzieren. Nach den Feiertagen beginnt der grosse Umtauschmarathon, man tauscht das Präsent gegen einen anderen Artikel ein, was stets ein Kompromissgeschäft ist und am Ende mehr den Stresslevel als die Zufriedenheit erhöht. Für Waldfogel sind Geschenke eine gigantische Geldvernichtungsmaschine. In seinem 2009 erschienenen Buch «Warum Sie diesmal wirklich keine Weihnachtsgeschenke kaufen sollten» (der englische Titel «Scroogenomics» ist eine Anspielung auf Scrooge für Geizhals und den herzlosen Geschäftemacher in Charles Dickens Weihnachtsgeschichte) griff der Ökonom die These nochmals auf und bezifferte den Wertverlust des Weihnachtsgeschäfts allein in den USA auf 12 Milliarden US-Dollar. Das entspricht dem Bruttoinlandprodukt von Albanien.

Der Wert ist mehr als der Preis

Doch Waldfogels These ist nicht unumstritten. Kollegen hielten ihm vor, persönlichen Nutzen mit Ausgaben gleichzusetzen. Geschenke hätten einen ideellen Wert. Zum Beispiel die selbst gemachte Seife von der Grossmutter: Selbst wenn der Beschenkte sich ein solches kosmetisches Produkt niemals kaufen würde, wird sein persönlicher Nutzen durch das Wissen gesteigert, dass seine Familie an ihn denkt. Diese soziale Dimension des Schenkens bleibt in Waldfogels Modell unberücksichtigt. Der Ökonom verkennt zudem, dass Geschenke den Wert eines Produkts erhöhen können: Ein Ehering etwa ist für das Ehepaar von viel grösserem Wert als für den Juwelier, der ihn verkauft hat. Ein drei Jahre später von Sara J. Solnick und David Hemenway

als Replik verfasster Kommentar in derselben Zeitschrift widerlegte Waldfogels Prämisse. Die Autoren fragten in ihrer Untersuchung über 200 Studenten nach dem Preis spezifischer Geschenke. Ergebnis: Mehr als die Hälfte taxierte

den Wert der Präsente über dem tatsächlichen Einkaufspreis. Das bedeutet: Zumindest der imaginierte Nutzen ist deutlich höher als auf dem Papier.

Nach Waldfogels neoklassischer Annahme wäre es am besten, wenn jeder zu Weihnachten einen Gutschein erhielte und den Geldbetrag nutzenmaximierend ausgäbe. Das wäre reichlich unpersönlich. Und es übersieht den Charakter des Fests, wo es eben nicht um Nutzenmaximierung geht, sondern um ein Zusammensein bei der Familie. Als Schenker

ist man froh, wenn sich einmal im Jahr diese ökonomischen Rationalitäten durchbrechen lassen – und man seinen Lieben mit einem kleinen Geschenk eine grosse Freude bereiten kann.