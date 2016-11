Insgesamt lieferten Schweizer Unternehmen Güter für 1,03 Milliarden Franken in die Volksrepublik im Fernen Osten. Das waren arbeitstagsbereinigt 202 Millionen Franken mehr als als im Oktober 2015, wie die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Dienstag mitteilte. Das entspricht einem Plus von 24,1 Prozent.

Insgesamt sanken die Exporte indessen preisbereinigt um 6,1 Prozent. Sie beliefen sich auf 17,8 Milliarden Franken. Die Differenz bei den Arbeitstagen herausgerechnet, ergibt sich im Jahresvergleich ein Minus von 1,1 Prozent.

Im Vergleich zum starken Septemberergebnis betrug der Rückgang real 4,7 und saisonbereinigt 4,6 Prozent. Der Trend zeigt gemäss EVZ aber weiterhin aufwärts.

Die Oktoberscharte vermochte die Pharmaindustrie mit einem Wachstum um 914 Millionen Franken fast auszuwetzen. Mit der Maschinen- und Elektroindustrie lag aber die zweitwichtigste Exportbranche im Minus. Die Exporte von Uhren, Schmuck und ähnlichem verzeichneten ein Minus von einer halben Milliarde Franken. Der Rückgang erfasste zwei Drittel der Waren.

Die Importe stiegen innert Jahresfrist um 6,7 Prozent und preisbereinigt um 3,7 Prozent. Gegenüber September resultierte ein saisonbereinigte Wachstum von 3,1 Prozent. Diese zweite Zunahme in sechs Monaten ergibt gemäss EZV einen flachen Trend.

Für das Plus waren vor allem Medikamente und Wirkstoffe, Kleider, Textilien und Schuhe verantwortlich.

Die Handelsbilanz schloss mit einem Überschuss von 2,7 Milliarden Franken.