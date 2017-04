Beim ersten Halt in Konstanz empfängt uns die deutsche Bundespolizei. Kontrolliert wird, wer ausländisch aussieht. Der Bus füllt sich. Nicht nur Studenten nutzen die günstige Fahrgelegenheit. Mit dabei sind auch Leute wie Anne, eine Krankenschwester aus Berlin, die Zugfahren «unentspannt» findet, oder der Münchner Berater Janosch, der seine Freundin besucht hat und mit seiner Telefoniererei und seinen Anglizismen («Sorry, hatte ein busy Wochenende!») noch vielen auf den Wecker gehen wird.

«Jetzt kennen dich alle»

Über den Bodensee geht es mit der Fähre. Ein echtes Highlight für Nanda aus Indien. «My bus is on a ship», ruft er freudestrahlend über das Deck. Er ist in den Ferien, verbrachte zwei Tage in der Schweiz und will nun nach München. Auf die Idee, den Zug zu nehmen, wäre er gar nicht erst gekommen. Dass Fernbusse innerhalb der Schweiz verboten sind, will ihm nicht in den Kopf. Zugreisen seien in der Schweiz viel zu teuer, meint er. Ich muss ihm beipflichten: Für ausländische Gäste ohne GA oder Halbtax ist der Schweizer öV ein Luxusprodukt. Die tiefen Fernbus-Preise dürften der Hauptgrund sein, weshalb letztes Jahr schon über 30 Millionen Deutsche Flixbus nutzten.