Vom Namen her klingt die China Petroleum and Chemical International Conference – vor allem ihr Kürzel CPCIC – wie ein Relikt aus Zeiten, als die Volksrepublik noch überwiegend planwirtschaftlich organisiert war. Damals dienten solche Konferenzen vor allem dazu, die Planziele für die nächsten Jahre zu bestimmen. Auf die Stückzahl genau legten die Parteikader fest, was in einem bestimmten Zeitabstand zu produzieren war. So sehr die CPCIC auch weiter stark von chinesischen Teilnehmern geprägt ist – von dieser Vorgehensweise hat sich das moderne China weitgehend verabschiedet. Und: Obwohl als eine Regionalkonferenz spezifisch für den chinesischen Markt konzipiert, gehört sie inzwischen zu einer der wichtigsten Branchentreffs der Welt.

Who is Who des Weltmarkts

Zur diesjährigen CPCIC gaben sich selbst Branchengrössen wie Cabot-Chef Sean Keohane (USA), Tsutomu Tannowa, Vorstandschef von Mitsui (Japan) sowie Hariolf Kottmann, Vorstandschef des Basler Chemie-Unternehmens Clariant, in Schanghai die Ehre. Die Konferenz fand vergangene Woche statt.

Für sie ist China nicht nur seit Jahren der weltgrösste Absatzmarkt chemischer Produkte. Auch in der Produktion dominieren die Chinesen. Obwohl zwar noch 12 der 30 führenden Chemieunternehmen ihren Sitz in Europa haben, beläuft sich Chinas Anteil am weltweiten Chemiemarkt schon jetzt auf rund 40 Prozent. Und dieser Anteil dürfte weiter kräftig steigen. Der Beitrag der Chinesen zum jährlichen Wachstum in der weltweiten Chemie-Branche liegt unterdessen sogar bei über 60 Prozent.

«Niemand kann es sich leisten, China zu ignorieren», betonte der in Schanghai anwesende Matthias Zachert, Vorstandschef des deutschen Spezialchemie-Konzerns Lanxess. Er bezeichnete das Reich der Mitte als «Epizentrum der Chemie-Industrie». Auch Clariant-Chef Kottmann schloss sich dieser Einschätzung an und wiederholte, was er in Basel in den vergangenen Wochen schon mehrfach formuliert hatte: Die Zukunft seiner Firma werde in China entschieden werden.

Dabei läuft auch im einstigen Hochwachstumsland China lange nicht alles rund. Nach Jahren des Booms in so ziemlich allen Segmenten dämpft der allgemeine Rückgang des chinesischen Wirtschaftswachstums seit Beginn des Jahres auch die Chemie-Branche. Sie hat vor allem mit gewaltigen Überkapazitäten zu kämpfen, vorab im Bereich der kohlebasierten Chemikalien.