Entsprechend gross ist die Enttäuschung. «Das Signal, das von der Abstimmung ausgeht, nehmen wir mit einer gewissen Sorge zur Kenntnis», sagt Stiefel. Die Sorge betrifft vor allem mögliche Konsequenzen. Und die könnten heissen: Abwanderungen. Stiefel geht «davon aus, dass Steuereinnahmen gefährdet werden können».

Soll heissen: International ausgerichtete Unternehmen könnten umsiedeln. «Viele Konzerne werden sich das genau überlegen», so der Verbandschef – zumal sich in der letzten Zeit einige Parameter verschoben hätten.

Abwanderung verhindern

Die anhaltende Frankenstärke sei für viele Konzerne nach wie vor problematisch, und in Grossbritannien und den USA könnte es in Sachen Steuern bald Verschiebungen zugunsten grosser Unternehmen geben. In einer globalisierten Welt stünden diese Standorte in direkter Konkurrenz zur Schweiz.

Ausgemachte Sache sei der Exodus der Konzerne indes noch nicht. Um Abwanderung zu verhindern, müsse aber schnell gehandelt werden. «Der Reformbedarf wird ja von niemandem bestritten», so Stiefel. Im Sinne seiner Verbandsmitglieder hoffe er deshalb auf eine neue Vorlage – und mahnt die siegreichen Gegner an, sich schnellstmöglich an ihre Versprechen vor der Abstimmung zu erinnern: dass sie Hand bieten würden zu einer raschen Verabschiedung eines neuen Reformpakets. Wenn dieses wettbewerbsfähig genug sei, könne «langfristiger Schaden von der Schweiz abgewendet werden».