Gemäss Klingler ist die Differenz zwischen den tiefsten und höchsten Entschädigungen von VR- und GL-Mitgliedern seit der Lancierung der Minder-Initiative stark gewachsen. Die Vorlage führte zu mehr Transparenz bei der Offenlegung dieser Löhne. Damit seien sie besser vergleichbar, sagt Klingler: «Das hatte zur Folge, dass die Chef-Saläre kleiner und mittlerer Firmen in die Höhe geschnellt sind.»

Performance-Kriterien fehlen

Für welche Leistung die GL- und VR-Mitglieder diese Entschädigungen erhielten, bleibt allerdings ungewiss. Das ist das erstaunliche Fazit der Studie. Urs Klingler sagt, ausser in den Vergütungsberichten grosser Firmen würden meist keine Performance-Kriterien aufgeführt: «Oft ist nicht vermerkt, für was Boni oder andere variable, langfristig gesperrte Lohnbestandteile gewährt werden.» Daher bildeten die Vergütungssysteme die Rentabilität des Unternehmens zu wenig gut ab, so Klingler: «Daher werden Boni selbst dann ausgeschüttet, wenn die Performance schlecht ist.»