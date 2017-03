Welche Auswirkung hat die Fertigung in der Schweiz im Hinblick auf die Arbeitsplätze?

Es schafft Arbeitsplätze in der Schweiz und in den USA. Wir haben eine Niederlassung in Palo Alto im Silicon Valley aufgemacht. Dort arbeiten zwölf Ingenieure. In der Schweiz haben wir 50 Arbeitsplätze nur im Bereich der Chip-Fertigung. Ausserdem werden Arbeitsplätze in der Gehäuse-Produktion geschaffen. Hier kann ich keine genaue Zahl nennen. Ich gehe davon aus, dass wir 80 bis 100 Arbeitsplätze schaffen, um 150 000 Connected-Uhren zusammenzubauen.

Die Puritaner in der Fachwelt werden Sie mit dieser Uhr nicht überzeugen.

Nein. Aber wir hatten einen enormen Erfolg in der vergangenen Woche. Das hat mich echt gefreut. Die Kritiker werden erst überzeugt sein, wenn die Uhr 100 Prozent unabhängig vom Telefon sein wird. Solange man die Uhr und das Telefon braucht, werde ich dies nicht schaffen. Was wir heute schon schaffen, ist, dass wir den GPS-Empfänger in der Uhr eingebaut haben. Das heisst, wenn man joggen geht, braucht man kein Handy. Ausserdem haben wir einen modularen Aufbau. Das heisst, Sie können auch ein mechanisches Werk in das Gehäuse hineinstecken, falls Sie die Smartwatch nicht wollen. Etwa wenn Sie an ein Abendessen oder in die Oper gehen. Ausserdem sind Sie auch flexibel, wenn die Smartwatch-Komponenten weiterentwickelt werden.

Die Schweiz ist eher ein Apple-Land. Sie präsentieren eine Smartwatch, die jedoch das Android-Betriebssystem hat. Ist das nicht ein Fehler?

Wir leben in zwei Welten, wenn es um Smartphones geht. Es macht keinen Sinn, dass wir ein eigenes System entwickeln. Das schaffen vielleicht die Chinesischen Handyhersteller, weil sie einen gigantischen Markt bedienen können. Nun, wir wollten auch mit Apple ins Geschäft kommen. Doch es hat nicht geklappt. Zu «Android Wear» kann ich nur sagen: Es ist weltweit das meistbenutzte Betriebssystem für Smartphones. Und glauben Sie mir: Im nächsten Jahr werden die beiden Systeme noch viel besser miteinander kommunizieren können.

Sie führen ein Leben zwischen Luxusindustrie und Bauernhof. Nun kommt die IT-Welt hinzu. Sind Sie ein Technologie-Freak?

Ich interessiere mich für die Vergangenheit, für die Kunst, für das Handwerk und die Tradition. Aber ich schaue auch mit offenen Augen in die Zukunft. Ich bin neugierig, es interessiert mich, ich möchte lernen. Als Firma möchten wir den Kontakt mit der Jugend nicht verlieren. Wir waren mit Heuer der erste Uhrenhersteller, der Formel-1-Teams gesponsert hat. Nun ist die Marke Tag Heuer der erste offizielle Zeitnehmer und offizielle Uhrenpartner des neuen Gran-Turismo-Sport-Videospiels.