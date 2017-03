Die Serafe AG wird künftig das Inkasso der neuen geräteunabhängigen Radio- und TV-Gebühren in der Schweiz übernehmen. Die Firma hat im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung den Zuschlag erhalten, wie das Uvek am Freitag bekanntgab. Bis 1. Januar 2019 nimmt die Billag das Inkasso der heutigen Empfangsgebühren war.

Die Serafe AG hat ihren Sitz in Fehraltdorf ZH und ist eine Tochterfirma der Secon AG. Die Secon-Tochter Serafe hat einzig die Aufgabe, die Abgabe zu erheben. Die Tochterfirma wurde gegründet, weil dies das Radio- und Fernmeldegesetz so vorschreibt. So darf die Haushaltabgabe nur durch eine Firma erhoben werden, die keine anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten als eben dieses Inkasso ausübt.

Gemäss Uvek konnte die Serafe mit ihrem "Umsetzungskonzept überzeugen" und machte zudem ein günstigeres Angebot als die Billag.