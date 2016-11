Laut dem Immobilienmakler Sascha Ginesta fänden sich kaum mehr Käufer für Luxusimmobilien: «Es gibt vielleicht eine Transaktion oder zwei pro Jahr, obwohl im Moment relativ viele Objekte im Wert von mehr als 10 Millionen Franken angeboten werden.» Die Preise, die für Luxushäuser bis 2012 realisiert werden konnten, seien kaum mehr zu erzielen, sagt Ginesta: «Gegenüber dem Höchst muss mit einem Rückgang von 5 bis 20 Prozent gerechnet werden.» Damit lägen die Preise aber immer noch über denjenigen, die vor zehn Jahren bezahlt worden seien.

Doch nicht nur im Oberengadin, in fast allen touristischen Regionen übersteigt das Angebot an Zweitwohnungen die Nachfrage bei weitem – nicht nur im Luxussegment. Das zeigen aktuellste Zahlen des Immobilien-Beratungsunternehmens Wüest Partner, die der «Nordwestschweiz» vorliegen. Ende September waren gemäss Inseraten 9338 Zweitwohnungen im Wert von rund 4,5 Milliarden Franken zum Kauf ausgeschrieben, nur 340 weniger als vor einem Jahr. Im März 2012, als die Zweitwohnungsinitiative überraschend angenommen worden ist, waren es gar mehr als 9900. Dazu sagt Robert Weinert von Wüest Partner: «Um das Angebot, das sich kurz vor und kurz nach Annahme der Zweitwohnungsinitiative aufgebaut hat, abzubauen, wird es einige Zeit brauchen.»

Das Angebot

Die Initiative des Umweltschützers Franz Weber hat dazu geführt, dass gebaut worden ist, was noch gebaut werden konnte. Innert vier Jahren sei ein Volumen erstellt worden, das auf zehn Jahre hinaus geplant gewesen sei, sagt Ginesta: «Neue Zweitwohnungen kommen deshalb nicht mehr auf den Markt.» Ein grosser Teil davon konnte auch abgesetzt werden. Doch gleichzeitig kommen viele Altwohnungen auf den Markt, beispielsweise aus den Siebzigerjahren. Für diese einen Käufer zu finden, sei nicht einfach, so Ginesta, «insbesondere dann, wenn die Lage nicht stimmt.» Das gilt vor allem für Graubünden und das Wallis. In diesen zwei Kantonen sind 2115 respektive 4633 Objekte zum Kauf ausgeschrieben.

In vielen Ferienregionen macht sich Katerstimmung breit. Gemäss Daten von Wüest Partner Bern brachen die Preise seit 2013 in der Region von Verbier VS um 14 bis 18 Prozent ein, in Saanen und Gstaad um 16, in Zermatt um 13 und in St. Moritz um 12 Prozent. Hingegen halten sich die Preise in Ferienorten wie Arosa, Flims und Laax, Grindelwald oder der Lenzerheide.

Parallel dazu geht die Zahl der Transaktionen zurück. Daniel Guinnard, Leiter der gleichnamigen Immobilienagentur in Verbier, schätzt, dass die Zahl der Verkäufe auf dem Gemeindegebiet von Verbier in diesem Jahr um gut 100 auf gegen 450 zurückgehen werde: «Daher dürfte das Verkaufsvolumen um rund 70 auf 400 Millionen Franken schrumpfen.» Auf der gegenüberliegenden Seite, in Crans-Montana, sei die Zahl der Transaktionen sogar um mehr als die Hälfte tiefer, sagt der Makler Thomas Pittet von ReMax.