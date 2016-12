MoneyPark wird aber weiterhin als eigenständiges Unternehmen geführt und nicht in die Versicherung integriert, wie es in der Mitteilung vom Freitag heisst. Für den 70-Prozent-Anteil hat Helvetia 107 Millionen Franken bezahlt. Neben den bestehenden Aktionären bleiben die Gründer sowie das Medienunternehmen Tamedia mit rund 20 Prozent am Unternehmen beteiligt.

MoneyPark bezeichnet sich als grössten unabhängigen Hypothekenvermittler im Schweizer Markt. Das Unternehmen kombiniert persönliche Beratung mit Online-Dienstleistungen.

MoneyPark berät auch in Vorsorgefragen und bietet Robo-Advisor-Lösungen in Anlagethemen sowie zukünftig immobiliennahe Sachversicherungen an. Robo-Advisor ist ein Begriff für Finanztechnologien, bei denen Beratung und Roboter Hand in Hand arbeiten. Vertriebs- und Beratungsprozesse werden also stark von der Technologie unterstützt.

Die Versicherung Helvetia will innovativer und digitaler werden. Die Übernahme ist Teil dieser Strategie. Zudem erschliesst sich die Versicherung dadurch neue Ertragsquellen.