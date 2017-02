Nur verteilt sich dieses Wachstum ungleich. In Zeiten der Finanz- und Eurokrise ist es ein bekanntes Muster: den Städten läuft es gut bis sehr gut; die alpinen Regionen leiden. Etwas verkürzt gesagt, haben Zürich und Luzern bisher Rückgänge im europäischen Markt mehr als wettmachen können mit der asiatischen Kundschaft (siehe Artikel links). Graubünden hingegen vermisst die deutschen Gäste schmerzlich.

Gegen das Wegbleiben der deutschen Gäste hat Graubünden noch kein Mittel gefunden. So setzte es auch 2016 insgesamt ein Minus ab; von 1,9 Prozent. Das ist zwar nicht mehr ein Desaster wie im Vorjahr (–6,6 Prozent), aber einen Boden gefunden hat der Kanton noch nicht. Im Wallis (–1,9 Prozent) warten sie genauso noch auf ein Ende des Abwärtstrends.

Preise um 5 Prozent tiefer

Überschwänglicher Optimismus ist also nicht angezeigt. Das zeigt sich auch an den Preisen. Diese konnten von 2011 bis 2014 noch stabil gehalten werden. Preissteigerungen lagen nicht drin, aber Abschläge wurden vermieden. Dann hob die Schweizerische Nationalbank im Januar 2015 den Mindestkurs auf; und die Dämme brachen. Heute liegen die Preise landesweit im Schnitt 5 Prozent tiefer. Ein solches Minus muss eine Branche wegstecken, die ohnehin mit knappen Margen hantiert. Hotellerie-Präsident Andreas Züllig warnte: «Preissenkungen sind gefährlich. Lockt man damit nicht mehr Gäste an, fehlt rasch einmal das Geld für Investitionen.» So müssen Hotels etwa alle paar Jahre ihre Zimmer erneuern.