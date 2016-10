«Ich erwarte, dass Andreas Meyer, CEO der SBB, und Urs Schaeppi, CEO der Swisscom, dem Beispiel von Frau Ruoff folgen», sagt Pardini. Sowohl SBB wie Swisscom geben sich allerdings höchst zurückhaltend. Über diese Löhne entscheide die Politik, hält die Medienstelle auf Anfrage fest. Andreas Meyer selbst hatte in der «NZZ am Sonntag» auf die Frage, ob er auch für einen Bundesratslohn arbeiten würde, geantwortet: «Ich habe mich vor zehn Jahren für einen Job an der Spitze eines Unternehmens beworben und nicht um einen Posten in der Verwaltung.»