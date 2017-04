Zählt man Dienstleistungen mit ein, schrumpft das Defizit auf 500 Milliarden Dollar. An Dienstleistungen führen die USA nämlich fast 250 Milliarden mehr aus als ein. Sogar die Schweiz hat 2016 gegenüber den USA einen negativen Saldo von 1,9 Milliarden Franken eingefahren, geht es um Importe und Exporte von Telekommunikation-, Computer- und Informationsdiensten. Das zeigt die Statistik der Nationalbank. Grund sind etwa Lizenzgebühren für Programme und Daten-Dienste von Apple, Google & Co. Trotzdem, Amerika ist auch inklusive Dienstleistungen im Minus, und das Minus wächst. 2015 hatte es «nur» 463 Milliarden betragen.

Kapital muss nach Amerika

Doch das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Denn die Handelsbilanz ist ein wichtiger Teil der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, aber nicht der einzige. Spiegelbildlich dazu gibt es die Kapitalverkehrsbilanz. Sie zeigt unter anderem, dass Länder, die mehr sparen, als sie zu Hause investieren, ihr Kapital exportieren. Viel davon in die USA.

Wenn die anderen Länder durch ihre Exporte mehr Dollar erhalten, als sie selbst ausgeben für importierte US-Produkte, müssen sie diese Dollar anlegen, etwa in auf Dollar lautende Staats- oder Unternehmensanleihen, Aktien usw. China exportiert seit Jahren mehr Kapital in die USA, als es von dort bezieht. Damit finanzieren die Chinesen das US-Leistungsbilanzdefizit. Ausländer haben acht Billionen Dollar mehr in den USA investiert als US-Bürger und -Unternehmen im Ausland. Damit hat das Ausland für eine günstige Finanzierung der amerikanischen Unternehmen gesorgt.

Die USA zahlen ausländischen Investoren zudem relativ wenig Zins, weil die Leitwährung Dollar als sicher gilt. US-Pensionskassen, Banken, Private und Unternehmen können das aus dem Ausland billig geliehene Geld mit mehr Rendite im Ausland anlegen. Auf diese Weise fliessen pro Jahr rund 200 Milliarden Dollar mehr Zins-Einkommen in die USA als umgekehrt.

Sollten die USA den Handel einschränken, würden Ausländer weniger Dollar zurück in die USA bringen. Und diese Dollar würden gebraucht. Insbesondere, wenn Trump wie versprochen mit Staatsgeldern die Infrastruktur erneuern und gleichzeitig Steuern kürzen will. Dann nämlich muss sich der Staat verschulden, auch im Ausland.

Die Schulden-Symbiose

China ist mit Japan der grösste Gläubiger der USA, vor allem des Staates. Die Chinesische Notenbank ist vollgesaugt mit US-Staatstiteln (Treasuries). Anders als immer wieder behauptet, ist es nicht nur China, das damit die USA «in der Hand» hat. In der Finanzkrise haben uns Banken, die vom Steuerzahler gerettet werden mussten, gelehrt, dass diese Symbiose auch umgekehrt funktioniert. Denn wenn Schuldner sehr gross sind, müssen Gläubiger sehr um deren Wohl besorgt sein, wollen sie ihr Geld je wiedersehen. Verkaufte China in einem Handelskrieg alle Treasuries, brächte Peking den Wert der eigenen Investitionen zum Einsturz.

Der Kampf um die Weltwährung

Und damit sind wir beim Währungskrieg. Er ist die Kehrseite des Handelskriegs, wobei er im Fall von China und den USA zwei sich teilweise widersprechende Ziele verfolgt: das Streben nach der Welt-Leitwährung und das Streben nach einer Schwächung, um die Exporte anzukurbeln. Der Dollar ist nicht nur zur Weltwährung geworden, weil Amerikaner mehr importieren als exportieren und dadurch vom US-Stammland sozusagen eine Dollarschleuder US-Noten in die Welt wirbelt. Die Gründe sind historisch: Die USA sind im Westen seit langem die Supermacht schlechthin. Als die globalen Währungen mit dem Ende des Goldstandards nicht mehr an die Umtauschbarkeit in Gold gebunden waren, orientierten sie sich am Dollar.

Bis heute gilt zudem für Investoren eines als sicher: Wenn es ein Land gibt, das nicht untergehen kann, dann die USA. Ergo auch der Dollar nicht. Erdöl ist noch immer eines der wichtigsten international gehandelten Güter, und die Bezahlung in Dollar hat sich etabliert. Besonders wichtig aber: Der Dollar-Kapitalmarkt ist der mit Abstand grösste der Welt. Ein grosser Finanzmarkt, der viel Geld aus aller Welt absorbieren kann, ist Voraussetzung, um eine Leit- oder Weltwährung zu sein.

Der chinesische Renmimbi (in Recheneinheiten: Yuan) ist erst seit Oktober 2016 überhaupt eine Leitwährung. Im Vergleich zu anderen spielt er gemessen an den Reserven, die die Notenbanken halten, noch eine sehr marginale Rolle (siehe dazu die Grafik). Der chinesische Finanzmarkt ist noch lange nicht gross genug, um das globale Kapital absorbieren zu können. Und auch bezüglich Stabilität von Währung und Politik dürften die meisten Investoren noch lange mehr Zweifel am kapitalistisch-kommunistischen Spagat Chinas haben – Trump hin oder her. Gemäss Experten der Deutschen Bank dürfte es noch dauern, bis die chinesische Valuta zum Dollar aufschliesst. Und sollte dies 2030 der Fall sein, würden sich Dollar und Yuan die Macht teilen.

Die Dominanz des Dollars auf den internationalen Finanzmärkten hat viele Vorteile, wie gesagt sowohl für Unternehmen als auch Private. Eine Branche bekam die Macht des Dollars nach der Finanzkrise ganz besonders zu spüren. Die Banken. Allein die Drohung, sie vom Dollarmarkt auszuschliessen, machte sie gefügig. Auf die Schweiz war der Druck so stark, dass die Banken im Steuerstreit reihum einknickten. Die Schweiz liess das Bankgeheimnis, das sie jahrzehntelang mit gezogenem Schwert zu verteidigen gelobt hatte, fallen wie eine heisse Kartoffel.

Keine Lust auf Handelskrieg

Die USA werden diese Privilegien nicht verlieren wollen. Und China wird weiter danach streben. Genau deshalb werden aber beide ihre Valuta nicht beliebig abwerten. Denn eine Weltwährung lebt gerade davon, dass sie stark ist. Ausserdem strebt China unterdessen nach mehr Konsum und weniger Export im Mix seiner Wirtschaft (Rebalancing). Auch das dämpft die Interessen an einer schwachen Währung.

Und auch am Handelskrieg besteht auf beiden Seiten wenig Lust: Als Entwicklungsland darf China zwar auch als Mitglied der Welthandelsorganisation WTO protektionistische Massnahmen ergreifen. Aber dieser Spielraum ist ausgereizt. Washington wird Peking dazu drängen, die zahlreichen Hürden für den Marktzutritt ausländischer Firmen abzubauen. Das sind Anpassungsgefechte, aber kein Krieg.

Die wirtschaftlichen Verflechtungen sind enorm, das zeigen just die Handelszahlen. An einem Handelskrieg kann keiner Seite gelegen sein. Trump kann zwar versuchen, die Tendenz im Handelsdefizit zu brechen. Die Folgen des Strukturwandels im «rost belt» («Rostgürtel»), also den Regionen produzierender Industrie und insbesondere der Autoindustrie, lassen sich indes nicht umkehren. Das sollte er wissen. Und sonst gäbe es da eine Maus, die es ihm sagen könnte.