Ein grosses Schneeballsystem

Die Kunden merkten von all dem nichts. Schlegel und M. veranlassten, dass sämtliche Bankauszüge und Belege nie direkt von der BKB an die Kunden versandt wurden, sondern an die ASE. Die beiden leiteten die Bankunterlagen nur selektiv an die Kunden weiter, womit diese nie über eine Gesamtsicht ihrer Anlagen verfügten.

Um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, präsentierte sich Schlegel als Devisenhändler mit mehr als 20 Jahren internationaler Berufserfahrung. Laut Anklageschrift gab er sich gegenüber Anlegern und Vermittlern als «pingeliger und überkorrekter Geschäftsmann» aus. So versprach er den Kunden jeweils persönlich, alle Risiken ab einem gewissen Prozentsatz abzusichern.

In Wahrheit handelte Schlegel bereits ab 2008 nicht mehr mit Devisen. Vielmehr sucht er sein Glück in hochriskanten Anlagen, die alle im Totalverlust endeten. Bereits damals wäre er gar nicht mehr in der Lage gewesen, seine Kunden auszubezahlen. Schlegel habe deshalb die ASE «nur noch wie ein klassisches Schneeballsystem» betrieben», hält die Staatsanwaltschaft fest.

Dennoch konnte er das System aufrechterhalten. Denn jene Kunden, die ihre vermeintlichen Gewinne realisieren wollten, zahlte er aus. Rund 116,5 Millionen Franken flossen so zurück. Neuen Kunden wurde so das Bild vermittelt, dass ASE Gewinne jederzeit problemlos ausbezahlt. Doch in Wahrheit war dies nur auf Kosten der bestehenden Anleger möglich. Gemäss der Anklage stopfte Schlegel die entstandenen Löcher mit neuen Kundengeldern und betrieb so ein einzig grosses Schneeballsystem.

Schlegel zeigt sich reuig

Neben den BKB-Kunden gab es eine zweite Gruppe von Geschädigten. Es handelt sich dabei um Kleinanleger, die weniger als 100 000 Franken bei der ASE investieren wollten. Die Gelder dieser knapp 1200 Betroffenen flossen zunächst auf ein Sammelkonto. Da 2007 dieses sogenannte «Pooling» von Geldern verboten wurde, richteten die ASE-Verantwortlichen einen Fonds mit Sitz auf den Cayman Islands ein. Bis 2012 flossen über 76 Millionen Franken in diesen Fonds namens Quanto Strategic Currency Fund. Auch hier zweigte Schlegel die Gelder ab und leitete sie auf Konten der BKB und der Luzerner Kantonalbank um.

Derweil hat sich Schlegel entschuldigt. «Ich habe schlimme Fehler gemacht und ein riesengrosses Chaos angerichtet», sagte er kürzlich dem «Tages-Anzeiger». Schlegel ist geständig und arbeitete beim Entwirren der Geldflüsse mit den Ermittlern zusammen. Wie sich das auf seine Strafe auswirkt, wird sich nächste Wochen zeigen. Die Staatsanwaltschaft will sich erst dann zum geforderten Strafmass äussern.