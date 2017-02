Das KKL hat im Dezember eine innerbetriebliche Planung verabschiedet, derzufolge das Kraftwerk voraussichtlich Mitte Februar wieder ans Netz gehen soll. Das habe man der Strombörse in Leipzig so gemeldet, am Dienstagmorgen aber realisiert, dass dies unrealistisch sei. Der Grund: "Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat Ensi benötigt mehr Zeit».

So bestätigt KKL-Sprecherin Karin Giacomuzzi einen Bericht von TA online. Am Dienstagnachmittag rechnete man in Leibstadt damit, dass das Werk Freitagnacht wieder ans Netz gehen kann. Diese Information gab man auch der Strombörse in Leipzig, wo diese Daten öffentlich zugänglich sind.

Voraussetzung für das Wiederanfahren ist natürlich, dass das Ensi dafür grünes Licht gibt. Wenn es soweit ist ,,werde man dies aktiv kommunizieren“, so Giacomuzzi. (MKU)

Beim Ensi, dem eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat, will Mediensprecher Sebastian Huber nichts über die Gründe sagen. Das Ensi werde kommunizieren, wenn das Kernkreaftwerk wieder ans Netz gehe.

Aktuell läuft auch eine Bürger-Petition, die einen Rückzug der Betriebsbewilligung durch das Ensi fordert.