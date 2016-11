Erfolgsfaktor duales Bildungssystem

Stark gewichtet der Index vor allem die sogenannte NEET-Quote (NEET bedeutet «Not in Education, Employment or Training»), also den Anteil junger Menschen (20 bis 24 Jahre), die nicht mehr in Ausbildung stehen, aber auch keine reguläre Beschäftigung haben und keine Förderung erhalten.

Der Hauptgrund für das gute Abschneiden der Schweiz – und übrigens auch der Nachbarländer Deutschland und Österreich –liegt im dualen Bildungssystem, das praktische Lehre mit gleichzeitigem Besuch einer Berufsschule kombiniert. Alle drei Spitzenreiter konnten ihre niedrige Jugendarbeitslosigkeit denn auch trotz der Wirtschaftskrise beibehalten.