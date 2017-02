Die Ruinen des antiken Troja auf dem Hügel von Hisarlik in der Nordwesttürkei gehören zum Unesco-Weltkulturerbe. Vor allem deutsche Reisende besuchen die 1873 von Heinrich Schliemann entdeckte Stätte. Aber im vergangenen Jahr ging die Zahl der Besucher drastisch zurück. Kamen 2015 rund 491 000 Touristen nach Troja, waren es im vergangenen Jahr nur 229 000. «Die Zahl der Übernachtungen ging sogar um 65 Prozent zurück», berichtet Armagan Aydeger, Vorstandsmitglied der örtlichen Hotelierskammer. Es gebe viele Ursachen für den Einbruch, «aber der Hauptgrund ist die Sicherheitslage».

Die Terrorwelle, von der die Türkei heimgesucht wird, überschattet auch Troja. Rund 400 Menschen starben im vergangenen Jahr bei Anschlägen in der Türkei. Unter den Opfern waren zahlreiche Touristen. Die meisten Attentate gehen auf das Konto kurdischer Extremisten und des «Islamischen Staats».

Spannungen mit Russland

Aber auch die innenpolitischen Turbulenzen, wie der Putschversuch vom vergangenen Juli, verschrecken viele Gäste. Die Spannungen mit Russland hinterliessen ebenfalls ihre Spuren. Nach dem Abschuss eines russischen Bombers durch die türkische Luftwaffe im November 2015 verhängte Kremlchef Wladimir Putin Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei. Dazu gehörte auch ein Reiseboykott. Die Folge: im Sommer kamen 80 Prozent weniger Russen als im Vorjahr in die Türkei.

Unter dem Strich ging die Zahl der ausländischen Besucher 2016 um fast 31 Prozent zurück. Die Einnahmen aus dem Fremdenverkehr fielen ebenfalls um fast ein Drittel. Die Aussichten für 2017 sind bestenfalls durchwachsen. Der russische Markt hat sich zwar erholt, nachdem sich der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan im vergangenen Sommer mit Putin aussöhnte. «Wir haben gute Signale aus Russland und erwarten auch, dass sich der europäische Markt verbessert», sagt Tourismusminister Nabi Avci. Bei deutschen Reiseveranstaltern hört man allerdings, das Türkei-Geschäft bleibe «schwierig», vor allem wegen der Sicherheitslage.

Hochzeiten in der Heimat

Um den Türkei-Tourismus anzukurbeln, legt sich jetzt Staatschef Erdogan persönlich ins Zeug. Er appelliert an die rund fünf Millionen im Ausland lebenden Türken, mindestens eine Woche ihres Urlaubs in der Heimat zu verbringen. 50'000 Hochzeiten feierten die Auslandstürken jedes Jahr, rechnet Erdogan vor. «Diese Feste könnte man stattdessen in der Türkei feiern», so der Vorschlag des Präsidenten. «Ich bitte euch ausserdem, eure Freunde und Nachbarn mitzubringen», sagte Erdogan. «Wir starten deshalb eine Kampagne ‹Schnapp dir deinen Nachbarn und komm›», kündigte der Präsident an.