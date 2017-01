Die Bahnen in den Davoser Skigebieten Rinerhorn und Pischa stehen seit 2016 während des WEF gar komplett still. Die schwachen Frequenzen liessen einen Betrieb nicht mehr zu, teilten die Betreiber mit. Immerhin kamen ihnen die WEF-Organisatoren dieses Jahr entgegen, indem sie das Forum eine Woche früher als in den Vorjahren ansetzten. Somit kollidiert es nicht mehr mit dem Beginn der touristischen Hauptsaison.

Am Schluss finden wir dann doch noch zwei «richtige» Skitouristen in Davos. Mit grossen Carving-Schwüngen kommen Madlaina und Orlando die Jakobshorn-Piste herunter, die Freude über den soeben absolvierten Schneetag ist ihnen ins Gesicht geschrieben. «Es ist ein absoluter Traum – die Verhältnisse sind perfekt und es hat praktisch keine Leute auf den Pisten», sagt die Thurgauerin.

Im Gegensatz zu anderen Sportlern, die während des WEF kein Hotelzimmer mehr finden oder sich die teils saftigen Preise nicht leisten können, kommen sie privat unter. Und werden auch nächstes Jahr wiederkommen. Madlaina: «Skiferien während des WEF sind grossartig. Aber bitte nicht weitererzählen!»