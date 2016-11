Der Kontrast war gross. Am Montag zum Prozessauftakt hörte man Martin Schlegel noch, wie er unflätig Gesprächspartner am Telefon zusammenstauchte. Mitschnitte von Gesprächen belegten, wie der ehemalige ASE-Chef Mitarbeiter der Basler Kantonalbank (BKB) mit Kraftausdrücken eindeckte. «Klemm die Arschbacken zusammen und schau den Scheiss an», brüllte er etwa ins Telefon. Schlegel und Mitstreiter Simon M. stehen als Verantwortliche der Fricktaler Investmentfirma ASE vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, mit einem Schneeballsystem knapp 2000 Geschädigte um 170 Millionen Franken betrogen zu haben. Rund 600 Kunden hatten ein Konto bei der BKB, der Depotbank der ASE.

Heute trat in Eiken ein reumütiger Schlegel auf. Mit leiser Stimme holte er zu einer Entschuldigung aus, die er in einer persönlichen Erklärung vor seiner Einvernahme abgab. «Es ist für mich sehr schwierig, hier zu sitzen und zu hören, wie ich meine Kunden menschlich so schwer enttäuscht habe», begann Schlegel. Er habe ein sehr schlechtes Gewissen. Durch den Prozess werde ihm nochmals bewusst, wie sehr er versagt habe. «Ich habe eine enormes Chaos und grossen Schaden angerichtet.» Dann wandte er sich den Geschädigten hinten im Saal zu: «Ich bitte alle um Entschuldigung.» Diese nahmen das Mea culpa wortlos entgegen.

Was wusste Schlegels Mitstreiter?

Da Schlegel geständig ist und bei der Aufarbeitung des Betrugsfalls die Staatsanwaltschaft unterstützte, konzentrierte sich das Gericht auf die Frage, wie stark Simon M. in den Betrugsfall involviert war. Laut Schlegel war M. maximal zwei Tage pro Woche in Frick gewesen, manchmal weniger. M. sei für die Buchhaltung zuständig gewesen, er für den Devisenhandel und die Vermögensverwaltung. Er habe alles unternommen, dass M. von den Betrügereien nichts erfahren habe.

M. habe doch die Telefonate mitbekommen müssen, bei denen Schlegel gegenüber den BKB-Mitarbeitern ausfällig geworden sei, fragte ein zunehmend skeptischer Gerichtspräsident Beat Ackle. Natürlich habe es manchmal ein Gespräch gegeben, bei dem er sich wünschte, dass M. dies nicht mitbekommen habe. Er glaube aber nicht, dass M. habe verstehen können, was der Inhalt des Gesprächs war, wenn er davon nur eine Seite mitbekam.

Ackle zeigte sich während der Befragung zunehmend erstaunt darüber, dass M. in all diesen Jahren keine kritischen Fragen zu den Devisengeschäften gestellt haben soll. Anlass dazu gab es. So wurde etwa ein Telefongespräch zwischen M. und einem BKB-Mitarbeiter zitiert, worin M. über Minuspositionen von 840 000 kanadischen Dollar auf zwei verschiedenen Konti informiert wurde.