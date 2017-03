So knapp der zeitliche Abstand von Perl im Ziel auch war, so unrealistisch blieb die Schweizer Medaille trotzdem. Auf Perls Schlussstrecke kam vom ersten Meter an nur noch eine Vierergruppe für Bronze infrage. Neben Perl der Schwede Halfvarsson, der Finne Heikkinen und der Deutsche Bögl. Als Lokalmatador Heikkinen am zweitletzten Aufstieg attackierte, vermochte nur Halfvarsson zu folgen. Perl verlor sofort einige Meter.

Offensichtlich hielt sich die Angst des schwedisch-finnischen Duos vor Perls Spurtfähigkeiten in Grenzen, denn nun begannen die beiden Enteilten mit taktischen Mätzchen. Der Schweizer kämpfte sich nochmals heran, nahm aber bei der Einfahrt ins Stadion die ungünstige dritte Position ein. «Vielleicht wiederholt sich ja das Szenario des Teamsprints und die zwei vor mir schiessen sich gegenseitig ab», dachte Perl. Matti Heikkinen tat ihm den Gefallen und stürzte in der Kurve selbst verschuldet. Doch an Halfvarsson gab es für Perl kein Vorbeikommen.

Cologna noch nicht mit optimaler Leistung

Keine schlüssige Antwort gab es gestern zur zweiten Frage. Zwar erledigte Dario Cologna bei seinem ersten WM-Einsatz die Pflicht, lief das von Baumann hinterlassene Loch von gut einer halben Minute zu Rang 3 zu. Doch der dreifache Olympiasieger wirkte nicht unwiderstehlich, verlor auf der dritten Ablösung seinerseits 30 Sekunden auf den Schweden Hellner und den Norweger Sundby.