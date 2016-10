Natürlich war es auch mal schön, mit der Familie und der Freundin oben auf der Tribüne zu sitzen und ganz entspannt dem Geschehen unten auf dem Rasen zuzuschauen. Aber hätte Scott Sutter selber entscheiden können, dann wäre er am Sonntag im Super-League-Heimspiel gegen die Grasshoppers gewiss auf dem Platz gestanden. «Ich will immer spielen, jeder Fussballer will das. Und wenn es einmal nicht mehr so ist, dann hört man besser auf», sagt Sutter. Wenn er jedoch mit sich ehrlich sei, müsse er zugeben, dass die kurze Pause auch nicht geschadet habe. Zumal er seit dem Abgang von Florent Hadergjonaj zu Ingolstadt stark forciert worden sei.

Morgen Mittwoch aber, wenn es im Stade de Suisse erneut zum Aufeinandertreffen mit GC kommt, muss Kevin Mbabu auf die Ersatzbank zurück und wird Sutter wieder als Rechtsverteidiger in der Startformation stehen. Sutter sagt, er habe bei diesem 4:0 über die Zürcher ein starkes YB gesehen, obwohl Guillaume Hoarau und Sékou Sanogo zu Beginn auf der Ersatzbank gesessen seien.