Und damit zurück zu Forster, der im Gegensatz zum Spiel im Tessin beim Gamewinner nicht im Fokus steht. Was wird sein Abgang bedeuten? Kalt lässt er keinen. Es ist unmöglich, seinen Wert für die Mannschaft in bloss einem Atemzug zu nennen. Es dürfte keinen zweiten Spieler in Blau-Gelb geben, über den es auch in der Davoser Anhängerschaft so viele Meinungen gibt.

Forster ist im jüngsten NLA-Team mit Captain Ambühl ältester, erfahrenster und mit sechs Titeln erfolgreichster Akteur. Forster ist in Davos der Verteidiger, der am häufigsten bei Plustoren auf dem Eis steht. Gleiches gilt für die Gegentore. Kein anderer Verteidiger bringt so viele Pucks aufs gegnerische Tor wie er, keiner hat mehr Skorerpunkte (27) oder mehr Assists bei numerischem Gleichstand (14) – Letzteres inklusive Stürmer! Würde in der NLA indes die Fehlpass-Statistik geführt, Forster wäre im HCD auch da vorne anzutreffen. Die Bandbreite ist beeindruckend.

Am Ende dürfte beim Davoser Entscheid eine andere Statistik auch eine Rolle spielen. Forsters Abgang beschert Davos willkommene Entlastung im Lohnbudget. Schon länger ist Trainer Del Curto dran, die Mannschaft zu verjüngen. Die bereits jüngste Equipe wird also noch jünger. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, ist der Entscheid konsequent.