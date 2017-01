Das Dokument ist eigentlich noch streng geheim und wird erst am nächsten Mittwoch präsentiert. Es geht um den Verteilerschlüssel der Millionen aus dem neuen TV-Vertrag unseres Hockeys. Dazu gibt es kritische Fragen. Beispielsweise wegen einer Provision in Höhe von 19 Millionen Franken an eine deutsche Kommunikationsagentur.

Ab nächster Saison rockt es in den Klubkassen. Bisher konnte der Verband den Nationalliga-Klubs 12 Millionen aus den TV-Rechten verteilen. Neu sind es für die nächsten fünf Jahre 30,4 Millionen pro Saison.

Am nächsten Mittwoch (18. Januar) wird Verbands-Geschäftsführer Florian Kohler den Nationalliga-Klubs seinen Geldverteiler im Rahmen einer Liga-Sitzung in Nottwil präsentieren. Dieser «Chäs-Teilet» sieht in den wichtigsten Punkten so aus: