St. Moritz als Inbegriff des Skisports. Das ist sonst anders. Wer St. Moritz hört, denkt an das teuerste Hotelzimmer der Welt, an Kaviar, Cüpli und Pelz, an Krokodilleder, teure Uhren und edle Luxuskarossen. All diese Zutaten kommen zusammen am White Turf, dem Pferderennen auf dem zugefrorenen See am Fuss des Dorfes. So auch am Sonntag wieder.

Unten der Pelz, oben am Berg das Fussvolk – zwei Welten, die nicht zusammenpassen. Die aber nebeneinander funktionieren müssen, will St. Moritz nicht den Anschluss verpassen: In den letzten zehn Jahren hat der Kurort fast 200 000 Hotelübernachtungen verloren, knapp 20 Prozent. Über Jahrzehnte definierte man sich als Treffpunkt des Geldadels, wo die Masslosigkeit regiert.

Feiern als Skisportfamilie

Doch, so hat es die «NZZ am Sonntag» schön beschrieben, heutzutage gilt «das Echte, Bodenständige als höchstes Gut». Das führt zu einem immer grösseren Interessenskonflikt im Dorf: Die einen drängen darauf, dass St. Moritz attraktiver und vor allem bezahlbarer wird für die «Normalos». Die andere Seite, die von der Potenz der Superreichen profitiert, hält dagegen.

Muss sich St. Moritz also neu erfinden? Wie kann die Ski-WM dabei helfen? Und ist die Ski-WM überhaupt gut für St. Moritz? Ein Rundgang durch die zwei Welten, die am Sonntag aufeinanderprallen.

Der Skifan geht zu Fuss – und mancher schon am frühen Morgen mit Bier in der Hand. Der Aufstieg bis in den Zielbereich der Ski-WM dauert fast eine Stunde. Viele Fans haben Fahnen dabei: aus der Schweiz, aus Österreich, aus Norwegen oder Italien. Gefeiert wird friedlich und zusammen – als Skisportfamilie. Wenn sich die Massen an einem Engpass stauen, bleiben alle geduldig. Der Skifan ist es gewohnt, zu stehen. Später am Tag muss er für eine Bratwurst im Zielgelände bis zu 30 Minuten warten.

Grosse Hoffnungen in die WM setzt man bei den St. Moritzer Bergbahnen. «Wir haben hier eines der traditionsreichsten und umfassendsten Skigebiete der Welt – aber wenn man an Skifahren denkt, denkt man nicht an St. Moritz. Und umgekehrt das Gleiche», sagt Richard Adam, Leiter Marketing & Verkauf.

Nur 50 Prozent der Touristen, die im Winter nach St. Moritz kommen, gehen Skifahren – eine miserableQuote im Vergleich mit anderen Schweizer Skidestinationen. «Mit Hilfe der WM muss sich St. Moritz besser positionieren als Ort für Schneesport-Erlebnisse», sagt Adam. Mehr Dreisterne-Hotels, attraktivere Kombi-Angebote, eine geerdete Gastronomie im Skigebiet.

«Jeder macht das, was für sein Unternehmen das Beste ist»

Bei der Auswahl der Klientel haben die Bergbahnen eine klare Präferenz. «Wenn zwei auf dem Sessellift sitzen und die Tageskarte bezahlt haben, der eine wohnt in der Jugendherberge, der andere im Fünfsterne-Hotel – dann ist uns der aus der Jugendherberge lieber, weil er am nächsten Tag wieder Ski fahren geht», so Adam. Er ist sich bewusst, dass die Bergbahnen in ihrem Streben nach mehr Attraktivität für den Normalverdiener auch Gegner mobilisieren: «Es gibt viele, die nicht einsehen, dass es einen Wandel braucht. Es macht jeder das, was für sein Unternehmen das Beste ist.»

Es ist kurz vor elf, als beim White Turf das erste Rennen startet. Inmitten einer malerischen Kulisse, umgeben von Schneebergen und den majestätischen Hotelbauten von St. Moritz. Die Ski-WM ist hier unten weit weg, nur der Lärm der Patrouille Suisse erinnert an sie. Den Grossteil derjenigen, die heute auf den See gekommen sind, lässt die WM kalt.