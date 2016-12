«Wir verdienen nur Geld, wenn wir das Finale erreichen» sagt Lüthi. Die Klubs bezahlen die Reisekosten selber. «Wenn die Reisen zu den Auswärtsspielen nicht mit Bus oder Linienflug möglich sind, dann werden Charterflüge notwendig und es ist unmöglich, vor dem Final schwarze Zahlen zu schreiben.» Um das Abenteuer Champions League zu finanzieren, habe man Reserven geschaffen. Reserven im Budget eines Sportunternehmens? Das ist ungewöhnlich. «Nein» sagt Lüthi. «Wir sind, wenn es um die Rechnungsführung geht, kein Sportunternehmen. Wir sind ein richtiges Unternehmen.»

Schweizer Cup interessiert nicht

Zum ersten Mal in seiner Geschichte nimmt der SCB den europäischen Klubwettbewerb ernst. Lüthi: «Die Champions Hockey League kommt für uns erstmals gleich nach der Meisterschaft an zweiter und nicht bloss an dritter Stelle.» Was war vorher an zweiter Stelle? «Der Cup.» Der auf den dritten Platz der Prioritätenliste abgerutschte Schweizer Cup ist für den SCB nach einer Niederlage gegen das NLB-Schlusslicht Ticino Rockets vorbei – und vergessen. «Diese Niederlage interessiert mich noch so viel wie ein umgekipptes Velo in Peking», sagt Lüthi.

Hingegen widmet er sich aufmerksam der Champions Hockey League. «Wir können es uns einfach nicht mehr leisten, gegen Teams aus Norwegen oder der Slowakei Pflichtspiele zu verlieren», sagt der SCB-Manager, der auch Mitbesitzer des Klubs ist. Wohl wahr. Den Ruf, das Bayern München des Hockeys zu sein, muss man sich auch auf dem Eis im internationalen Vergleich erarbeiten.