Das war wohl nicht im Sinne des Erfinders. Ende Dezember forderten mehr als 100 Langläufer aus dem Weltcupfeld in einem offenen Brief ein Treffen mit FIS-Präsident Gian Franco Kasper und IOC-Präsident Thomas Bach. Sie kritisierten die unzureichenden Konsequenzen gegenüber den russischen Athleten nach den Enthüllungen durch den McLaren-Report.

Am Rande der Nordisch-WM in Lahti kam es letzte Woche zu diesem Treffen. Pro Nation waren zwei Sportler anwesend. Die russische Delegation schickte ausgerechnet den provisorisch gesperrten Sprinter Alexej Petuchow an die Aussprache. «Wir haben uns zuerst überlegt, ob wir ihn rausschicken wollten», sagt FIS-Präsident Kasper, «aber letztlich war sein Auftritt bedenkenlos. Er hat einfach seine Sicht verteidigt.» Konkrete Beschlüsse gab es am Meeting keine.

Kasper bemängelte, dass viele Athleten unzureichend informiert waren: «Sie dachten, wir würden nichts unternehmen. Wir haben ihnen nun die Fakten geliefert. Etwa, dass die FIS die sechs russischen Langläufer nur zwei Stunden nach dem Entscheid des IOC über die Aufnahme eines Verfahrens gesperrt hat.»