Heute findet in St. Moritz der Slalom der Frauen statt. Wendy Holdener beweist Nerven aus Stahl und gewinnt die Silbermedaille. Weltmeisterin Mikaela Shiffrin holt das dritte Slalom-Gold in Folge mit einem Traumlauf. In unserem Liveblog erfahren Sie alles, was Sie über die Ski-WM wissen müssen.