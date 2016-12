Westbrook verzeichnete in der NBA beim 101:92-Heimsieg gegen die New Orleans Pelicans 28 Punkte, 17 Rebounds und 12 Assists. Insgesamt war es für den 28-Jährigen im 21. Spiel der Saison das zehnte Triple-Double (total 46). Fünf hintereinander hatten zuvor neben Jordan (7 in Serie) einzig Oscar Robertson (7, 1961/62) und Wilt Chamberlain (9, 1967/68) geschafft.