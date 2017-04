Das klar favorisierte Volero bekundete in Freiburg nur zu Beginn des ersten Satzes kleinere Schwierigkeiten. Das Ensemble von Zoran Terzic ging gegen die beherzt kämpfenden Baselbieterinnen unerwartet spät zum ersten Mal in Führung (14:13). Danach gewann der seit Jahren dominierende Serienmeister seine 180. Partie auf nationaler Ebene aber sicher mit in drei Sätzen (25:18, 25:19, 25:22).

Für beide Equipen geht es in der kommenden Woche weiter: Aesch-Pfeffingen trifft ab dem Donnerstag im Playoff-Halbfinal auf Franches-Montagnes, Volero reist (bevor es am Samstag in die Playoff-Halbfinals gegen Düdingen eingreift) in die Türkei, wo es am Mittwoch gegen Vakifbank Istanbul zum Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League antritt. Das Hinspiel hatte Volero 1:3 verloren.