Damit sicherten sich die Zürcherinnen den Gruppensieg, der Halbfinalgegner vom Samstag steht noch nicht fest.

Die hochkarätig bestückte Auswahl aus der Limmatstadt hat in der philippinischen Hauptstadt ein Ausrufezeichen gesetzt. In einem an Spannung kaum mehr zu überbietenden Fünfsatz-Krimi setzte sich der Schweizer Meister gegen den türkischen Traditionsverein vom Bosporus im Tiebreak mit 16:14 durch. Den Matchball verwertete die brasilianische Neuverpflichtung Mariana Costa. In der Kurzentscheidung auf 15 Punkte lagen die Zürcherinnen zwischenzeitlich 12:14 zurück. Alessja Rychljuk zeigte beim Service aber starke Nerven und schlug die Bälle variantenreich und mit viel Risiko ins gegnerische Feld.

Der Vergleich der beiden Gruppenfavoriten vor 1500 Zuschauern war auch das Duell zwischen den formidablen Angreiferinnen Rychljuk (30 Gewinnpunkte) und Zhu Ting (31). Die chinesische Olympiasiegerin wurde in Rio de Janeiro ebenso zur wertvollsten Spielerin (MVP) ausgezeichnet wie ihre Teamkollegin Kimberly Hill (USA) vier Jahre zuvor in London. Das zeigt, wie hoch dieser Sieg gegen einen Giganten des Volleyballs einzustufen ist. Gegen VakifBank scheiterte Volero in der letztjährigen Champions League im Viertelfinal (2:3, 1:3).

Einen bangen Moment mussten die Schweizerinnen auf der Anreise in die Mall of Asia überstehen: Der Teambus von Volero wurde in einen Unfall verwickelt. Nach einer kurzen Wartezeit konnten die Spielerinnen in ein anderes Gefährt umsteigen und noch rechtzeitig zur Halle gelangen.