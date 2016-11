Erstmals in seiner Karriere knackte Capela in der besten Basketball-Liga der Welt die 20-Punkte-Marke. Seine bisherige Bestleistung datierte vom 29. November 2015, als er sich gegen die New York Knicks 18 Zähler hatte gutschreiben lassen dürfen. In der laufenden Saison kommt der Romand auf einen Punkteschnitt von 10,5; im Heimduell gegen Utah standen für ihn zum siebten Mal in den vergangenen acht Partien am Ende mindestens 12 Zähler zu Buche.

Mann des Spiels für Houston war einmal mehr James Harden. Der 27-Jährige steuerte zum achten Sieg im 13. Saisonspiel 31 Punkte und 10 Assists bei. Gegen Ende des ersten Viertels gingen die Rockets mit 21:20 in Führung, danach lagen sie gegen die Gäste aus Salt Lake City immer in Front - zwischenzeitlich mit einer Marge von 16 Punkten.