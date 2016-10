Ursprünglich wollte Thomas Fuchs, der Vater von Martin Fuchs und Bruder des ehemaligen Weltcupsiegers Markus Fuchs, nach den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro zurücktreten. Der Equipenchef Andy Kistler und seine Team-Reiter haben ihn aber bewogen, mindestens noch ein Jahr mit Option bis zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio in seinem Amt zu bleiben.

Thomas Fuchs gilt weltweit als einer der profundesten Kenner der Szene der Springreiter. Er trainiert nebst seinem Sohn auch den Olympiasieger und Weltcupsieger Steve Guerdat sowie die ehemalige EM-Zweite Christina Liebherr.