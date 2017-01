Die beiden negativen Ergebnisse gegen höher einzuschätzende Equipen - beide Nationen hatten im letzten Sommer das WM-Playoff erreicht - sind zu relativieren. Die Schweiz trat wegen einer Reihe gravierender Ausfälle mit einer erweiterten B-Formation an.

Obschon die Schweizer, vor Wochenfrist Sieger am Yellow-Cup in Winterthur, praktisch ohne ihre Stammbesetzung und vor allem ohne Teamleader Andy Schmid auszukommen hatten, leisteten sie der mit zahlreichen Bundesliga-Professionals und in bester Besetzung angetretene ÖHB-Auswahl erheblichen Widerstand und führten temporär sogar 24:23. Der vierte Fehltritt gegen Österreich in Serie war indes nicht abzuwenden.

Im Ensemble von Trainer Michael Suter gehörte Zoran Markovic, der bei Kadetten Schaffhausen eher zur dritten als zur zweiten Reihe zählt, erneut zu den auffälligsten Figuren. Überzeugend trat auch Keeper Nikola Portner auf, der zehn Bälle stoppte und die junge Schweizer Equipe lange im Spiel hielt.