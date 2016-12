Der Brite tritt sein Amt am 1. Februar 2017 an. Zurzeit ist Dowell Nachwuchschef im britischen Ruderverband und bringt Erfahrung sowohl als Vereinstrainer als auch als Verbandstrainer mit. Unter seiner Führung gewannen seine Athleten 2015 an der Junioren-WM im Doppelvierer die Goldmedaille.

Dowell wird für die Trainingsplanung, die Führung der zentralen Trainingsmassnahmen im Nationalen Ruderzentrum Sarnen sowie die Selektion der Athletinnen und Athleten des Elite-Kaders zuständig sein. Im Fokus stehen vor allem die Europa- und Weltmeisterschaften 2017 sowie die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.