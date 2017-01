In seiner zweiten Partie nach seinem Comeback stand Clint Capela nicht mehr in der Startformation der Rockets. In zehn Minuten Spielzeit verbuchte der Genfer Center aber immerhin fünf Punkte und drei Rebounds. James Harden erzielte 38 Punkte für Houston.

Eine der seltenen Niederlagen in den letzten Wochen kassierte Atlanta. Die Hawks unterlagen auswärts den Detroit Pistons 95:118, nachdem sie bereits nach dem ersten Viertel 18:42 zurückgelegen hatten. Thabo Sefolosha gehörte zwar zur Startaufstellung der Hawks, stand aber nur zwölf Minuten im Einsatz (0 Punkte, 1 Rebound).