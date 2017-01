Die zweite Etappe bildete sozusagen die Königsetappe. Direkt vom Start ging es den Schlittelweg hinauf aufs Eggli um dann in einer wilden Abfahrt über die rote Skipiste wieder hinunter nach Gstaad zu gelangen. Doch statt direkt ins Ziel abzubiegen, galt es noch eine Schlaufe nach Gsteig mit ein paar Höhenmeter zu bewältigen.

Katrin Leumann erwischte erneut einen guten Start und konnte den Anstieg als führende Frau in Angriff nehmen. Eine Spitzkehre vor dem höchsten Punkt wurde sie jedoch von Esther Süss überholt. «Ich habe mir eingeprägt, wieviele Spitzkehren wir zu bewältigen hatten und daher wusste ich, dass es nicht mehr lange sein würde bis zum Bergpreis. Ich hatte das Vertrauen in mich, dass ich Esther in der Abfahrt wieder einholen würde, blieb daher ruhig und fuhr meinen Rhythmus einfach weiter», erklärte Leumann.

Obwohl es Leumann in der Abfahrt das Vorderrad im tiefen Schnee eintauchte und sie über den Lenker stürzte, konnte sie kurz darauf Esther wieder einholen. Unten angekommen gelang es Leumann trotz anfänglichen Bemühungen nicht, sich einer Männergruppe in den Windschatten zu hängen und so blieb ihr nichts anderes übrig als die eher flache Strecke bis zum Anstieg in Gsteig alleine im Wind zu bewältigen.

«Auf dem Rückweg rechnete ich immer damit, dass von hinten eine schnelle Gruppe mit den anderen Frauen kommen würde, doch es kam zum Glück niemand», sagte Leumann mit einem müden aber glücklichen Gesichtsausdruck im Ziel. Nun hatte die goldwurst-power/Sputnik Fahrerin bereits sechs Minuten Vorsprung in der Gesamtwertung und wollte sich dies auf der letzten Etappe natürlich nicht mehr nehmen lassen.

Die letzte Etappe führte nochmals zu den schönsten Örtchen im Saanenland. Zuerst gelang man über den Anstieg Oberport ins Turbachtal. Das Tal wieder hinaus ging es gleich ins nächste Tal hinein und hinauf zum berühmten Lauenensee. Mit einer erneuten Abfahrt über die Skipiste kam man wieder hinunter nach Gstaad und ins Ziel.