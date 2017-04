Just am Tag vor dem Auftakt zum ersten Majorturnier des Jahres tat der erste Siegesanwärter auf der Treppe in dem von ihm für die Zeit des Turniers gemieteten Haus in Augusta einen schweren Sturz.

Der Aufprall war so heftig, dass der Start des 32-jährigen Amerikaners bis wenige Stunden vor dem Start in Frage stand. Johnson, der zuletzt drei Turniersiege de suite errungen hat, wurde geraten, in Ruhelage zu verweilen. Der lädierte Rücken wurde mit entzündungshemmenden Medikamenten und Kältebehandlungen therapiert.

Bei allem Pech hatte Dustin Johnson auch ein Glück. Er figurierte zusammen mit seinen Landsleuten Bubba Watson und Jimmy Walker in der letzten Gruppe, die erst nach 14 Uhr Ortszeit auf die Runde ging. Wäre er in einen Flight am Vormittag eingeteilt gewesen, wäre die Teilnahme undenkbar gewesen.

Nach dem Sturz dauerte es etliche Stunden, bis sich Dustin Johnson der Sieger des letztjährigen US Open, wieder einigermassen gut bewegen konnte. Er machte danach Schwünge ohne Schläger. "Jetzt ist er wieder mobil", verkündete danach Johnsons Manager Joey Diovisalvi.