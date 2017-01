Guerdat und Nino drehen am Samstagnachmittag um 13.40 Uhr auch im Hallenstadion noch eine Ehrenrunde, nachdem die Verabschiedung des Wallachs aus dem Turniersport bereits Mitte Dezember beim CHI Genf erfolgt ist. Sie bildete den emotionalen Höhepunkt der Pferdesport-Events in der Palexpo-Halle - 6000 Zuschauer applaudierten, Tränen kullerten, auch bei Guerdat. Die Organisatoren des Mercedes-Benz CSI wollen nun dem Publikum aus der Deutschschweiz ebenfalls die Chance geben, dem Ausnahmepferd adieu zu sagen.

Guerdat verdankt Nino die grössten Erfolge seiner Karriere. 2012 wurde der Jurassier in London Olympiasieger, und auch in Rio hätte ihn Nino beinahe zu einer Medaille getragen. Das Duo verhalf der Schweiz als Teamstütze zu zahlreichen Nationenpreis-Erfolgen. Nino gewann etliche Grands Prix - so auch in Genf 2013 und 2015 - und wurde mit Guerdat zweimal Zweiter beim Weltcup-Final.

Der Jurassier verknüpfte Ninos Auftritt im Hallenstadion mit der Bitte, dass er zugleich auch Paille verabschieden darf. Auf dem Rücken der Stute holte er im Frühling 2015 in Las Vegas den langersehnten Sieg im Weltcup-Final. Eine Sehnenverletzung verhinderte danach weitere Höhenflüge der Fuchs-Stute. Guerdat sah sich vergangenen Oktober gezwungen, Paille aus dem Sport zurückzuziehen.