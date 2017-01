Am letzten Spieltag der Gruppe A setzte sich der Titelverteidiger in Nantes gegen Polen knapp mit 26:25 (13:13) durch. Guy Olivier Nyokas war mit sieben Toren der erfolgreichste Goalgetter der Franzosen. Der Olympia-Zweite trifft nun am Samstag in den Achtelfinals in Lille auf Island.

In der Gruppe B tat es Spanien den Franzosen gleich und verteidigte gegen Slowenien mit einem 36:26 makellos Platz eins und bekommt es nun mit Brasilien zu tun. Weitere Achtelfinal-Paarungen, die bereits feststehen, sind Mazedonien gegen Norwegen und Russland gegen Slowenien.