Durch den Erfolg in der Nacht auf Sonntag vor knapp 42'000 Zuschauern im ausverkauften Wrigley Field von Chicago führen die Indians in der Best-of-7-Serie mit 3:1 Siegen. Bereits in der Nacht auf Montag kann das Team aus Cleveland mit einem Sieg in Chicago den ersten World-Series-Titel seit 1948 holen.