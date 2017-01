Europameister Deutschland genügte gegen Saudi-Arabien eine durchschnittliche Leistung zu einem klaren 38:24-Erfolg. Vor 3700 Zuschauern in Rouen waren Steffen Fäth mit sechs Toren Deutschlands bester Torschütze. Dank dem dritten Sieg im dritten Gruppenspiel übernahm das Team des isländischen Coachs Dagur Sigurdsson wieder die Führung in der Gruppe C.

Nächster Gegner der Deutschen ist am Mittwoch Weissrussland, ehe es am Freitag gegen den punktgleichen EM-Dritten Kroatien um den Gruppensieg geht.

Auch die ebenfalls hoch eingeschätzten Norweger stehen als vorzeitige Achtelfinalisten fest. Die Skandinavier besiegten in Nantes Brasilien mit 39:26. Bester Werfer der Norweger war der hoch talentierte Sander Sagosen mit sieben Treffern.

Für die Skandinavier war es in der Gruppe A der dritte Sieg im vierten Spiel, lediglich gegen den noch ungeschlagenen Titelverteidiger und Gastgeber Frankreich hatte Norwegen knapp verloren (28:31).

12 der 16 Achtelfinal-Tickets sind inzwischen vergeben. Definitiv nicht mehr dabei sein wird in der K.o.-Phase der Olympia-Vierte Polen, der nach verpatztem Auftakt trotz des ersten Sieges (26:25 gegen Japan) keine Chancen mehr hat. Noch bangen muss Tunesien in der Gruppe B. Die Nordafrikaner verspielten beim 28:28 gegen das schon qualifizierte Slowenien in den letzten fünf Minuten ein 28:23 und drohen von Island oder Angola vom 4. Platz verdrängt zu werden.