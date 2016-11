An dem mit sieben Millionen Dollar dotierten Turnier des europäischen Saisonfinales in Sun City distanzierte der aus Stockholm kommende und in Monaco ansässige 34-jährige Profi die Konkurrenz um sechs und mehr Schläge. Den klaren Erfolg erspielte er sich dank der formidablen Schlussrunde von 63 Schlägen (9 unter Par).

Zwei seiner mittlerweile acht Siege im europäischen Circuit errang Noren am Omega European Masters in Crans-Montana, nämlich 2009 und Anfang September dieses Jahres.