Ausser John Newcombe haben alle Weltranglistenersten der Tennis-Geschichte mindestens einmal an den Swiss Indoors gespielt. Ebenfalls für das Turnier sprechen die perfekte Organisation, die Übersichtlichkeit und die Beliebtheit bei den Spielern: Für viele Stars sind die Swiss Indoors ein nicht diskutabler Fixpunkt in ihrer Agenda, weil sie sich hier sehr wohl fühlen.

Zusammengefasst: Bei den Soft-Faktoren ist Basel im weltweiten Vergleich wohl unschlagbar. Gut möglich, dass Werte und Traditionen im Tennis (noch) mehr wert sind als etwa im Fussball, wo nur noch Geld die Richtung vorgibt. Gut möglich, dass die Gralshüter der ATP diesen Soft-Faktoren weiterhin grosses Gewicht geben.

Auf Anfrage sagt ATP-Sprecher Higson: «Die Swiss Indoors haben eine lange und erfolgreiche Tradition und haben sich als Eckpfeiler der europäischen Hallensaison etabliert. Die Neuverteilung der Lizenzen für 2019 und darüber hinaus bedeutet nicht, dass wir die Tour von Grund auf neu zusammenstellen. Alle Veränderungen brauchen die Zustimmung des ATP-Verwaltungsrats, natürlich sind Komponenten wie Tradition und geografische Verteilung wichtige Faktoren.»

Bald wieder selbst vermarktet?

Möglich aber auch, dass die Waffen der Swiss Indoors im Kampf um die begehrten Plätze im Turnierkalender stumpfer werden. Sprich im Kampf mit den Konkurrenten aus Asien und Nahost das Geld fehlt, um die stets steigenden Preisgelder und Antrittsgagen zu bezahlen. Entlastung in dieser Hinsicht würde ein neuer Titelsponsor bringen. «Mehr Geld heisst mehr Freiheit und mehr Sicherheit», sagt Brennwald. Zur Erinnerung: Bevor sich Davidoff 2010 wegen des Verbots von Tabakwerbung als Titelsponsor zurückzog, zahlte die Firma gemäss «NZZ» jährlich fünf Millionen Franken.

Doch die Suche nach einem Nachfolger von Davidoff ist bislang ertragslos: Mit dieser hat Brennwald vor zwei Jahren «Infront Ringier» beauftragt. Die Agentur hat mit etlichen Firmen gesprochen – ohne Erfolg. «Natürlich haben wir uns mehr erhofft», sagt Brennwald, «aber was nicht ist, kann noch werden. Ich hüte mich davor, Dinge vorschnell übers Knie zu brechen.»

Diplomatische Worte, hinter denen sich viel Zündstoff verbirgt: Zwar gibt es auch heuer nach dem Turnier wieder Gespräche zwischen den Swiss Indoors und «Infront Ringier» – doch gemäss Recherchen der «Schweiz am Sonntag» wird in diesen nur das Ende der Zusammenarbeit geregelt. Ein schnelles Ende der Ehe zwischen dem grössten Schweizer Medienhaus und dem grössten Schweizer Sportanlass.

«Vielleicht müssen wir die Sache wieder selber in die Hand nehmen», sagt Brennwald und verweist auf sein Team, das über 1000 Verträge mit grossen und kleinen Sponsoren ausgehandelt und so das Turnier breit abgestützt hat.

Aber warum findet sich kein Hauptsponsor für den Schweizer Vorzeigeevent? Branchenkenner sagen: Zum einen, weil der Sport-Event zu gross für Schweizer Sponsoren geworden ist, gleichzeitig aber zu klein ist für Weltfirmen.

Das ist der eine Teil der Antwort. Der zweite Teil hat mit Roger Federer zu tun. Der Superstar hat Sponsoring-Verträge mit Rolex, Mercedes oder der Credit Suisse. Somit sind Deals mit anderen Firmen aus diesen lukrativen Branchen blockiert. Anders gesagt: Warum soll zum Beispiel Audi Titelsponsor der Swiss Indoors sein, wenn im TV dann doch ständig der Mercedes zu sehen ist, in dem Federer vor der St. Jakobshalle vorfährt?

No Federer, no Party

Die gleichen Stimmen behaupten, die Zukunft der Swiss Indoors steht und fällt mit Federer. Quasi: No Federer, no Party! Wenn in absehbarer Zeit kein sportliches, einheimisches Aushängeschild mehr existiere, müsse man die Marke Federer anderweitig einbinden. Federer als Botschafter, Federer als Teil des Organisationskomitees, Federer als was auch immer.

Konfrontiert man Brennwald mit dem Thema, ist ein gewisser Überdruss auszumachen. «Ich gehe davon aus und hoffe, dass Roger Federer im nächsten Jahr mit neuem Elan zurückkehren und die ATP-Tour erfolgreich ergänzen und beflügeln wird.» Auch wenn die beiden Parteien auf verschiedenen Kanälen betonen, das Verhältnis sei gut – man wird den Verdacht des Gegenteils nicht los. Oder warum hat Federer verzichtet, in diesen Tagen «seinem» Heimturnier einen Besuch abzustatten, wenn er schon in der Schweiz ist?