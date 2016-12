Doch zuletzt beim Verfolgungsrennen über 15 km klassisch in Lillehammer war Perl derart abgeschlagen im Feld, dass seine charakteristische blaue Zipfelmütze kein einziges Mal durchs Live-Bild am TV huschte. «Es war so schlecht, dass ich mir nicht mal sicher war, es bis ins Ziel zu schaffen», sagt Perl in seiner bekannten, bisweilen zynisch angehauchten Art.

Die Ränge 55, 30 und 58 in den drei bisherigen Weltcuprennen schreien nach einer Erklärung. Doch erklären kann der Familienvater aus Pontresina wenig bis nichts. «Es war total frustrierend. Das gesamte Schweizer Team wurde zum Auftakt von der Realität überrumpelt.»

Erste Spuren von Unsicherheit

Selbstverständlich frage man sich in einem solchen Moment, ob die Form wirklich so gut ist, wie es einem das Gefühl sage. Die Rennen unter ferner liefen haben selbst beim Routinier in seiner 12. Weltcupsaison Spuren der Verunsicherung hinterlassen. Kommt hinzu, dass er derzeit die Signale des Körpers nur schwer interpretieren kann. «Als ich am Dienstag in Davos ankam, war ich im Kraftraum bereits nach fünf Klimmzügen extrem schlapp. Einen Tag später in der Loipe war es dann schon wieder ganz ordentlich.»

Einen 15. Rang am Samstag beim Heimrennen in Davos würde er auf jeden Fall sofort unterschreiben. Mehr ist inzwischen auch für ihn nur schwer vorstellbar. Da helfen bisweilen als Durchhalteparolen nur noch traditionelle Sportweisheiten.

Etwa zu seiner Saisonvorbereitung: «Wenn man eine gute Arbeit gemacht hat, kommt der Zahltag.» Oder zum grossen Saisonhöhepunkt: «Wenn an der Weltmeisterschaft alles passt, dann fragt niemand mehr nach Kuusamo oder Lillehammer.» Derzeit wird er noch danach gefragt. Und findet kaum Antworten.

Gäbe es Dario Cologna nicht, Curdin Perl wäre ein Schweizer Langlaufstar. Sein Husarenstück lieferte der blaue Zipfelmützenmann an der Tour de Ski 2011 mit dem 4. Schlussrang. Mehrere Top-10-Plätze im Weltcup, ein elfter Platz an der WM 2013 und ein 12. Platz beim Fünfziger an den Olympischen Spielen in Sotschi komplettieren Perls Leistungsausweis.