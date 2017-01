Melbourne ist für Federer nicht nur Schauplatz seiner Rückkehr, sondern auch «der Ort, wo alles begann, schiefzulaufen. So gesehen treffe ich hier auf meine Dämonen», hatte er vor dem Turnier gesagt. Vor einem Jahr hatte er sich am Tag nach seinem Halbfinal-Aus gegen Novak Djokovic, beim Einlassen des Wassers für ein Bad seiner Kinder, den Meniskus im linken Knie gerissen und sich danach erstmals in seiner Karriere operieren lassen müssen.

Erinnerung an Wimbledon

Körperlich fühle er sich sehr gut. «Ich bin wieder im Winner-Modus und hätte gerne mehr. Aber ich weiss ja nicht, wie mein Körper die fünf Sätze verkraftet.» Nicht nur für den Körper, sondern auch für den Kopf wird die Partie gegen den Deutschen Zverev zur Nagelprobe. Denn Federer hat in seiner Karriere zwar 13 von 20 Partien nach einem Fünfsatzerfolg gewonnen, die letzten vier Partien aber allesamt verloren. Zuletzt im Vorjahr in Wimbledon, als er in den Halbfinals Milos Raonic ebenfalls in fünf Sätzen unterlag.

Weil der Baselbieter dort stürzte und sich erneut am lädierten Knie verletzte, beendete er daraufhin seine Saison vorzeitig. Letztmals konnte Federer vor fast fünf Jahren, im Juni 2012 in

Wimbledon, einen Fünfsatzsieg bestätigen. Nachdem er in der dritten Runde den Franzosen Julien Benneteau nach 0:2-Satzrückstand bezwungen hatte, gewann er sein bislang letztes von 17 Grand-Slam-Turnieren.

Vor anderthalb Wochen ist Federer froh, überhaupt wieder auf dem Platz zu stehen. Weit weg der Traum von einem Turniersieg, dem ersten seit Basel im November 2015. Doch nach zum Teil begeisternden Auftritten gegen Tomas Berdych und Kei Nishikori, gegen den er den 200. Karriere-Sieg gegen einen Top-Ten-Spieler feiert, gilt Federer bei den Buchmachern plötzlich als Favorit.

Dass nach dem Aus des schottischen Vorjahresfinalisten Andy Murray (29) und des serbischen Titelverteidigers Novak Djokovic (29) erstmals seit den French Open 2004 die zweite Turnierwoche bei einem Grand-Slam-Turnier ohne die beiden Ersten der Weltrangliste über die Bühne geht, verstehen viele als Wink des Schicksals.

«Warum nicht?», fragt Carlos Moya, seit Anfang Jahr Trainer von Rafael Nadal, auf die Frage, ob Federer am Sonntag seinen 18. Grand-Slam-Titel feiern werde. «Wir wissen, dass er sich gegen die Besten steigert.» Obwohl er ihn nicht zu den Favoriten gezählt hatte, stimmt auch Federers Freund Yves Allégro, heute Nachwuchschef bei Swiss Tennis, dem Verdikt zu: «Bei Roger ist alles möglich.» Auch ein Sieg aus dem Nichts.